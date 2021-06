Portugal e China reatam ligação aérea

A ligação aérea entre Portugal e a China foi retomada, este fim de semana, após ter estado suspensa por duas semanas, por terem sido detetados sete casos de covid-19, em maio, num voo oriundo de Lisboa.

Fonte da companhia aérea Beijing Capital Airlines confirmou à agência Lusa que o voo foi retomado após ter cumprido um período de suspensão imposto pela Administração de Aviação Civil da China.

O voo entre Lisboa e a cidade de Xi’an, no centro da China, esteve suspenso entre 31 de maio e 19 de junho. A operação foi retomada com a frequência de um voo por semana, revelou a mesma fonte.

O país asiático, onde a covid-19 surgiu em dezembro de 2019, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer uma ressurgência devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses que tentam regressar ao país.

As autoridades chinesas reduziram as ligações aéreas com o exterior, no final de março do ano passado, à medida que o novo coronavírus se alastrou pelo mundo.

A Beijing Capital Airlines retomou, no final de agosto passado, o voo entre Portugal e a China.