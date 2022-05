Portugal é campeão (até) no Poker

No festival de torneios Spring Championship of Online Poker (SCOOP) 2022, André Marques sagrou-se vencedor. O português já havia sido campeão no campeonato mundial de 2020.

Foi nas mesas do pokerstars.com que André Marques venceu. No SCOOP 04-H, um evento de quase 300 jogadores, foi André Marques que venceu o primeiro prémio, com um valor de seis dígitos.

O jogador natural da Lousada enfrentou uma forte concorrência no final, tendo batido o Team PokerStars Pro, Lex Veldhuis, e os brasileiros Pablo Brito e Pedro Madeira, como refere o pokernews.com.

O português foi para casa com mais de 120 mil dólares. Outro português presente, Rui Ferreira, saiu no 19º lugar com um prémio de 11.500 doláres.

#portugalpositivo