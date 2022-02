Portugal é bicampeão europeu de futsal

Foi mais um jogo impróprio para cardíacos aquele que a seleção portuguesa de futsal protagonizou frente à Rússia na final do campeonato europeu que se desenrolou em Amesterdão.

A equipa portuguesa começou a perder por dois zero e foi para o balneário ao meio tempo em desvantagem por duas bolas a uma.

Tal como com a Espanha nas meias-finais, Portugal operou a reviravolta, acabando por ganhar por 4-2, vantagem que conseguiu manter até ao final sagrando-se assim campeão da Europa pela segunda vez consecutiva, depois de ter sido campeão do mundo no final do ano passado.

BI-CAMPEÕOOOES!! ⚽️🇵🇹 É NOSSAAAAAAAA!! 🏆🏆 #VamosComTudo CHAMPIOOOOONS!! 🏆🏆 #TeamPortugal Posted by Seleções de Portugal on Sunday, February 6, 2022

#portugalpositivo