Portugal e Alemanha discutem impactos económicos da pandemia

Os Ministérios dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da Alemanha, em parceria com o INESC-TEC e a Adelphi, estão a organizar a próxima edição do Fórum Luso-Alemão, que terá lugar no próximo dia 10 de novembro, entre as 8h30 e as 11h30. O evento realizar-se-á sob o formato de conferência digital (em inglês), a partir de Berlim, podendo a audiência colocar questões aos oradores durante a transmissão em direto.

Tendo como pano de fundo o impacto económico da pandemia covid-19 e os objetivos do Pacto Ecológico Europeu (“Green Deal”), esta edição do Fórum centrar-se-á no tema “How do we combine competitiveness and climate protection? A look at German-Portuguese companies and the implications for the EU Council Presidency”.

Neste certame pretende-se identificar os desafios e o potencial da sustentabilidade empresarial como motor na gestão da atual crise. Os participantes partilharão experiências de Portugal e da Alemanha e desenvolverão possíveis linhas de ação. Já os resultados das discussões contribuirão para influenciar a Presidência Alemã do Conselho da União Europeia em curso e a subsequente Presidência Portuguesa (primeiro semestre de 2021).

O Secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba, e o Ministro de Estado do Ministério Federal das Relações Externas da Alemanha, Neils Annen, participarão na sessão de abertura do Fórum, que terá início às 8h30. Os painéis contarão com intervenções de personalidades do setor público, dos meios empresarial e académico e da sociedade civil.

