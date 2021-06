Portugal e a Lista Verde do Reino Unido

No próximo dia 30 de Junho vai ter lugar na Assembleia da República a Audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre os esforços diplomáticos realizados no sentido de Portugal manter-se na “Lista Verde” do Reino Unido como destino seguro para os cidadãos britânicos face à pandemia Covid-19 e sobre a partilha de dados pessoais de manifestantes pela Câmara Municipal de Lisboa a autoridades estrangeiras.

Carlos Gonçalves