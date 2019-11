Portugal duplo vice-campeão europeu de padel

As seleções portuguesas de padel, masculina e feminina, perderam este sábado na final com Espanha e sagraram-se vice-campeãs do Campeonato da Europa de padel da European Padel Association (EPA), que decorreu no Lisboa Racket Centre, em Lisboa.

Depois da derrota nas finais do Europeu da Federação Internacional de Padel (FIP), no Clube de Ténis do Estoril, em 2017, Portugal voltou a não encontrar argumentos para superar o poderio da formação espanhola, uma das grandes potências do padel mundial, tanto na vertente feminina, como na masculina.

Na prova feminina, Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro foram as primeiras a entrar em ‘court’ para defrontar Patrícia Llaguno e Elizabet Amatriaín, que jogam juntas no World Padel Tour e não tiveram dificuldade para conquistar o primeiro ponto para o saldo espanhol, por 6-2 e 6-0.

Ana Catarina Nogueira e Kátia Rodrigues, escaladas para o segundo encontro, perderam frente a Paula Josemaría, parceira da número um portuguesa no circuito internacional, e Carolina Navarro, por 6-1 e 6-2, e permitiram à Espanha celebrar a vitória, mesmo antes do triunfo de Cármen Villalba e Beatriz González, por duplo 6-3, ante Sofia Araújo e Leninha Medeiros.

No quadro masculino, Alejandro Ruiz Granados e Javier Garrido Gómez ainda encontraram forte oposição de Diogo Schaefer (na foto) e João Bastos, mas, após um primeiro ‘set’ bastante equilibrado, acabaram por levar a melhor, por 7-6 e 6-2.

Miguel Oliveira e Vasco Pascoal, no segundo e decisivo encontro, não foram capazes de contrariar o favoritismo de Álvaro Cepero Rodriguez e Pablo Lijó Santos e, após a derrota por 6-2 e 6-4, concederam o triunfo a Espanha.

Diante Javier Ruiz González e Uri Botello Cohen, que recentemente foram finalistas no Menorca Open, Diogo Rocha e Ricardo Martins alcançaram o único ponto para Portugal (2-1), ao vencer o primeiro ?set’ por 7-6 e desistência da dupla adversária, por lesão.

#portugalpositivo