Portugal doa vacinas à Guiné-Bissau

Portugal enviou esta terça-feira para a Guiné Bissau um primeiro lote de 24 mil vacinas contra a covid-19 para apoiar as autoridades sanitárias guineenses na implementação do seu plano nacional de vacinação contra esta doença.

As vacinas serão acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração, incluindo, nomeadamente, seringas e agulhas.

Esta doação insere-se no cumprimento do compromisso político assumido pelo Governo português de disponibilizar pelo menos 5% dos seus lotes de vacinas para os PALOP e Timor Leste, e inscreve-se na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia covid-19 entre Portugal e os PALOP e Timor Leste.

Neste sentido, o envio deste lote de vacinas para a Guiné Bissau segue-se a outros que, recentemente, foram enviados para Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

Ainda durante o corrente mês de julho, novos lotes serão enviados para Angola e para Timor Leste.

Esta ação é o resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Bissau, e do Ministério da Saúde, através da Direção Geral de Saúde, da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19 em Portugal.