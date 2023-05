Portugal diz “presente” no maior festival gastronómico britânico

Portugal vai estar em destaque no Taste London, o maior festival de gastronomia britânico, que decorre entre 14 e 18 de junho, com aulas de cozinha e provas de vinhos de diferentes regiões do país.

O Turismo de Portugal fez uma parceria com o evento, que é visitado anualmente por 55.000 pessoas, com o objetivo de posicionar o país como um destino gastronómico, à semelhança do que fez a Turquia no ano passado.

Os visitantes do espaço ‘Flames of Portugal’ (Chamas de Portugal) vão poder assistir a demonstrações e participar em atividades interativas como aulas com cozinheiros portugueses e provas de vinhos.

O objetivo é oferecer uma “experiência imersiva” e proporcionar uma “viagem culinária” através de sabores típicos, como as amêijoas, porco preto ou açorda, acompanhados por vinhos de regiões como o Dão, Bairrada, Minho, Setúbal ou Madeira.

Os seis ‘chefs’ convidados para realizar as aulas são Henrique Sá Pessoa, que inaugurou o restaurante JOIA em Londres em fevereiro, Nuno Mendes, que abriu o ‘Lisboeta” na capital britânica em 2022, Rui Silvestre, Vasco Coelho, Alexandre Silva e Ana Moura, esta especializada em cozinha do Alentejo.

A Escola de Hotelaria do Porto também vai estar presente com formadores e alunos. O evento vai ser visitado pelo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, e pelo presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo.

O Reino Unido é o principal mercado emissor em dormidas para Portugal. Em março deste ano já registava um aumento de 8,9% das dormidas relativamente a 2019, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas.

Este crescimento é relevante tendo em conta que supera os números recorde registados há quatro anos, antes da crise provocada pela pandemia covid-19, num mês de época baixa.

O Turismo de Portugal tem vindo a fazer parcerias com eventos públicos britânicos para aumentar a visibilidade do país, associando a gastronomia e enoturismo como fatores de interesse.

No ano passado participou no FT Weekend Festival, em Londres, organizado pelo jornal Financial Times e que mistura debates e palestras de escritores, cientistas, políticos ou artistas.