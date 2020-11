Portugal divulga esta semana plano de vacinação contra a covid-19

O plano de vacinação contra a covid-19 em Portugal está a ser ultimado e será apresentado esta semana, apurou o JN. Para esta quarta-feira, dia 2, está agendada uma reunião dos ministros da Saúde europeus para debaterem a resposta à pandemia.

O Ministério da Saúde ainda não confirmou se enviou a Bruxelas algum documento, ainda que preliminar. Recorde-se que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha pedido aos estados-membros para enviarem até final de novembro os seus planos de vacinação. Além do processo de vacinação de muitos milhões de europeus, o armazenamento e distribuição das vacinas será uma missão gigantesca que cada país terá de acautelar.

Na semana passada, foi divulgada uma proposta preliminar do grupo de trabalho que está a preparar a estratégia de vacinação que excluía do grupo prioritário os idosos com mais de 75 anos e sem comorbilidades. O coordenador da estratégia, Francisco Ramos, revelou que os primeiros a ser vacinados deviam ser funcionários e residentes em lares (independentemente da sua idade), profissionais de saúde e de forças de segurança, bem como idosos com doenças graves.

O parecer ainda não estava fechado mas a exclusão dos mais idosos do grupo prioritário gerou polémica, levando o presidente da República a classificar a proposta de “tonta” e o primeiro-ministro a garantir que as “vidas não têm prazo de validade”.

