Portugal distribui 700 mil euros pelas associações da diáspora

As associações das comunidades portuguesas na Venezuela vão receber a maior fatia dos 700 mil euros que o Governo português vai distribuir este ano a 65 organizações em 17 países, segundo dados oficias.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2021 será atribuído o montante mais elevado desde 2018 através do concurso anual de apoio ao movimento associativo das comunidades portuguesas, que tem um novo enquadramento legislativo.

Os dados preliminares avançados esta quinta-feira referem que mais de 700 mil euros serão distribuídos por 101 candidaturas propostas por 65 associações de 17 países.

“A Venezuela é o país a cujas associações se prevê atribuir o maior montante em termos globais, de cerca de 190 mil euros. Segue-se França, com 149 mil euros, que tem o maior número de associações admitidas a avaliação”, lê-se no comunicado.

Este apoio é dirigido a associações e federações das comunidades portuguesas, bem como a outras pessoas coletivas, nacionais ou estrangeiras, legalmente constituídas há mais de um ano, sem fins lucrativos ou partidários, e que visam o benefício sociocultural da diáspora.

A mesma nota indica que o número de associações credenciadas aumentou 43% face a 2020, existindo 96 associações com sede em 20 países, incluindo Portugal.

São prioritárias as ações do movimento associativo que privilegiem a promoção da língua e da cultura portuguesas, os jovens, a inclusão social, a capacitação e a valorização profissional, a participação cívica e política, o combate à xenofobia e o diálogo com as micro e pequenas empresas dos portugueses residentes no estrangeiro que queiram investir em Portugal.

Em 2018 o Governo apoiou este movimento associativo com 305 mil euros e, no ano seguinte, com 588 mil euros. Em 2020, o valor atribuído foi de 503 mil euros.