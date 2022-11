Portugal disputa mundial de râguebi em França

Portugal empatou com os Estados Unidos (16-16) e assegurou a presença no Mundial pela segunda vez na sua história, mas, apesar de a atual geração ter muito mais jogadores profissionais do que a de 2007, que era maioritariamente amadora, os atletas que têm carreiras estudantis ou profissionais vão ter de fazer, também, uma preparação adequada para a competição.

“Os jogadores que atuam em Portugal têm decisões importantes para tomar nos próximos meses, mas todos os sacrifícios valem a pena, porque estar presente no Mundial será um momento único nas suas vidas”, disse o antigo internacional português.

Segundo Vasco Uva, “nenhum jogador deverá abdicar do seu trabalho ou de estudar” para poder estar presente no França2023, mas vão ter de gerir as suas carreiras “de forma mais eficiente”.

“Espero que ninguém perca uma oportunidade de trabalho para ir ao Mundial, mas caberá, agora, à Federação Portuguesa de Râguebi trabalhar no sentido de proporcionar condições para que se prove que um jogador de râguebi pode ser um bom profissional e um trabalhador ou estudante pode ser um bom jogador de râguebi”, apontou o advogado, que disputou o Mundial de 2007 como estudante de Direito.

Agora, a seleção portuguesa “vai ter de trabalhar muito durante o próximo ano”, para chegar em boa forma ao Campeonato do Mundo, porque disso irá depender o desempenho que conseguir em França.

“Portugal provou que tem muito bons jogadores, muito boa equipa e pode ir longe. Tudo vai depender da forma como conseguir trabalhar ao longo do próximo ano”, comentou o antigo capitão.

Esta é apenas a segunda vez que Portugal vai disputar o Campeonato do Mundo de râguebi, após a única e histórica participação, em 2007, também em França.

A seleção portuguesa vai integrar o Grupo C do Campeonato do Mundo, com País de Gales, Austrália, Ilhas Fiji e Geórgia.

O Mundial de râguebi de 2023 realiza-se em França, de 08 de setembro a 28 de outubro.