Portugal disponibiliza vacinas a Moçambique

Portugal disponibiliza a Moçambique 50.000 doses de vacinas contra a covid-19, acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração – seringas e agulhas, entre outros –, que chegam amanhã a Maputo e serão entregues às competentes autoridades moçambicanas pelo Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Francisco André.

A curto prazo, está previsto o envio de um segundo lote de vacinas semelhante, perfazendo um total de 100.000 doses.

Esta disponibilização decorre do compromisso político de disponibilizar aos PALOP e Timor-Leste pelos menos 5% das vacinas contra a COVID-19 adquiridas por Portugal, estando igualmente enquadrada na segunda fase do Plano de Ação na resposta sanitária à pandemia COVID-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste.

A operacionalização desta ação é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal em Maputo, e do Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED) e da Task Force do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal.