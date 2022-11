Portugal destaca-se pela identidade histórica, arquitetura e autenticidade

O Solar do Castelo venceu os Historic Hotels Worldwide Awards of Excellence 2022 na categoria “New Member of the year”. A gala de entrega de prémios decorreu no passado dia 17 de novembro, no Grand Hotel Golf Resort & Spa em Point Clear, no Alabama.

O Solar do Castelo é um dos mais de 350 hotéis e resorts no mundo reconhecidos pela Historic Hotels Worldwide por preservar e manter a sua identidade histórica, arquitetura e autenticidade.

Entre os nomeados para a categoria, para além do Solar do Castelo a representar Portugal, estava o hotel As Janelas Verdes, o Heritage Avenida Liberdade, o Hotel Britania Art Deco e o Hotel Lisboa Plaza.

“Estamos muito contentes em homenagear o Solar do Castelo com este prestigioso prémio”, disse Lawrence P. Horwitz, vice-presidente executivo da Historic Hotels of America e da Historic Hotels Worldwide.

Realça ainda que “o hotel foi escolhido entre um grupo exclusivo de nomeados para diversas categorias. Está entre os melhores hotéis de todo o mundo.”