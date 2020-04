Portugal destaca-se na produção de máscaras

Nas últimas semanas multiplicaram-se no Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEVE) as entregas de máscaras e dispositivos médicos para aprovação. Há 60 modelos de máscara já aprovados, e 1500 que aguardam certificação.

A notícia é avançada pelo Jornal T, que explica que o CITEVE não tem tido mãos a medir no processo de avaliar e testar as máscaras submetidas. Este trabalho passa por submeter o equipamento às lavagens a que este diz ser resistente, no caso das máscaras reutilizáveis o normal é entre 30 e 40.

A reconversão de linhas de produção para fazer face à pandemia chamou à atenção da imprensa internacional. O jornal francês Le Figaro avançou mesmo que “a poderosa indústria têxtil portuguesa prepara-se para abastecer toda a Europa no lento regresso à atividade”.

