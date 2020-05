Portugal desconfina mas com regras

A ministra da Saúde anunciou um despacho com indicações sobre a retoma da atividade regular nas instituições de saúde e que essa será feita sem desguarnecer a resposta à doença covid-19.

Segundo a ministra da Saúde, essas orientações serão feitas “dentro daquilo que é o contexto epidemiológico específico de cada instituição” e com regras uniformes para todo o país.

Contudo, acrescentou, o regresso da atividade normal acontecerá “não desguarnecendo a resposta à covid 19” e a eventual necessidade de alocação de recursos técnicos e humanos necessários a um recrudescimento da doença.

Além disso, continuarão a praticar-se medidas de segurança quer para os profissionais quer para os utentes dos serviços de saúde.

Assim, continuará o uso de equipamentos de proteção individual, a realização de testes à covid-19, as consultas serão com hora marcada e com horários desfasados e será privilegiado o atendimento à distância.

Questionada sobre se serão prolongados os contratos de trabalho de quatro meses feitos a profissionais de saúde no combate à covid-19, a ministra disse que os contratos já preveem prorrogação por igual período e considerou que, num momento em que o Serviço Nacional de Saúde se prepara para a retoma da atividade regular, “a manutenção de contratos é muito importante”.

Quanto a ventiladores, afirmou que no início de março foram contabilizados 1.142 ventiladores invasivos no SNS para serem alocados a covid-19 e que “a estes acresciam, à data de 30 de abril, um conjunto de outros ventiladores – entre compras, doação e recuperados – que somavam 1.814”.

Na próxima semana, indicou, deverão chegar mais 48 ventiladores dos comprados ao exterior.

Já questionada sobre as comemorações da CGTP no Dia do Trabalhador, a ministra da Saúde afirmou que o decreto presidencial do estado de emergência o permitiu e que foi feito um “evento bastante diferente” do formato habitual, com as pessoas distantes, muitas de máscara e menos tempo do que habitual.

“Noutros países as comemorações foram marcadas por incidentes e recurso à força. Nesta comparação reside alguma da justificação para a forma como encontramos modo de organizar este momento distintivo da nossa vida como um todo”, afirmou.

Na conferência de imprensa esteve também presente a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que disse que estão a ser procuradas “condições para que voltem à comunidade” os migrantes que se encontram atualmente na base aérea da OTA caso os seus testes para covid-19 deem resultado negativo.

Quanto à taxa de mortalidade entre os doentes de covid-19 que passaram por cuidados intensivos, a diretora-geral da Saúde disse que ainda não há essa informação, estando esses dados a ser compilados.

Portugal regista hoje 1.023 mortos associados à covid-19, mais 16 do que na sexta-feira, e 25.190 infetados (mais 203), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Na conferência de imprensa diária sobre a covid-19, a ministra da Saúde explicou que desde o dia 25 de abril foram detetados 422 casos duplicados, o que justifica que hoje se registe um número de casos inferior ao que tinha sido anunciado na sexta-feira.

A ministra disse que o número de casos a considerar na sexta-feira é 24.987.