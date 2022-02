Portugal deixou de ser o paraíso dos reformados suecos

Após vários avisos, a Suécia rasgou a convenção fiscal que havia assinado com Portugal em agosto de 2002 e que impedia os governos do país nórdico de tributar em IRS os pensionistas suecos a viver em Portugal e que nos últimos últimos anos têm beneficiado de isenção de impostos nos dois países.

Em Diário da República, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirma que a Suécia denunciou a convenção — que tinha como objetivo “evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento”.

Esta era um passo já esperado face ao descontentamento mostrado por Estocolmo em relação à forma como Portugal tem vindo a gerir esta questão.

Em 2019, ambos os governos assinaram um acordo com alterações às regras que permitiriam à Suécia tributar as pensões dos seus cidadãos a viver em território luso.

“Fizemos um acordo em 2019. Esperámos dois anos e a nossa paciência terminou. Há uma possibilidade [de retirar a proposta], se Portugal garantir que o acordo é uma realidade (…) mas o Governo português teria de agir agora”, admitiu em março do ano passado a ministra das Finanças sueca, Magdalena Andersson.

Há algum tempo que a Suécia manifesta a sua revolta com a situação das “reformas milionárias suecas isentas de impostos” em Portugal.

Em 2017, a ministra sueca das Finanças afirmava que “o que está em causa é uma situação em que os suecos tiram as suas reformas da Suécia, muitas vezes de grande quantia, completamente livres de impostos quando vivem em Portugal”.

Com o fim do acordo, e segundo o jornal Público, as autoridades suecas passam a poder cobrar IRS aos reformados que recebem uma pensão paga pela Suécia e que residem em Portugal. Enquanto o acordo esteve em vigor, os pensionistas ficam isentos de impostos tanto em Portugal como no país de origem.