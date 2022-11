Portugal deixa-se empatar no Mundial de hóquei

A seleção portuguesa de hóquei em patins empatou esta terça-feira a dois golos com a sua congénere de Itália, em encontro da segunda jornada do Grupo A do Mundial2022, a decorrer em San Juan, na Argentina.

A Itália marcou primeiro, aos 22 minutos, por Giulio Cocco, de livre direto, a formação lusa deu a volta ao resultado, por Henrique Magalhães, também aos 22, e Gonçalo Alves, aos 26, de penálti, com Francesco Campagno a selar o 2-2 final, aos 38.

Na primeira jornada, as duas formações tinham somado triunfos, a seleção das ‘quinas’ face à França (5-1) e a Itália face ao Chile (8-3), que Portugal defronta hoje.