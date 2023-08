Portugal de prata e bronze nos Mundiais de vela adaptada

Portugal conquistou esta quarta-feira duas medalhas nos Mundiais de vela adaptada de Haia, com a prata da dupla Pedro Câncio Reis/Guilherme Ribeiro, em RS Venture, e o bronze de João Pinto, em Hansa 303.

Já sem poder lutar pelo ouro, contra adversários franceses de uma outra frota, que nunca defrontaram, Pedro e Guilherme acabaram por ter na última regata o seu pior desempenho, um oitavo lugar, que descartaram.

Assim, concluíram a sua participação com quatro triunfos, cinco segundas posições e uma terceira, somando 16 pontos, a cinco dos franceses Ange Margaron e Olivier Ducruix, enquanto os canadianos John McRoberts e Scott Lutes fecharam o pódio, com 19 pontos.

Pedro Câncio Reis e Guilherme Ribeiro chegaram aos Países Baixos com o bronze com que surpreenderam nos mundiais de 2022, em Omã, na sua estreia em equipa.

Em Handa 303, João Pinto segurou a terceira posição com dois terceiros lugares nas derradeiras regatas, acabando com 35 uma prova ganha pelo polaco Piotr Cichocki, com 11 pontos, seguido pelo japonês Takumi Niwa, com 24.

João Pinto ficou três vezes em terceiro, quatro em quarto e duas em quinto, amealhando ainda um sexto, que descartou como pior resultado.

A vela adaptada não integra o programa dos Jogos Paralímpicos Paris2024.