Portugal de bronze nas Olimpíadas de Biologia

Portugal voltou a ter um fortíssimo destaque mundial na Olimpíada Internacional de Biologia ao ganhar, pelo sexto ano consecutivo, importantes distinções que muito honram o nosso país”, afirma a Ordem dos Biólogos em comunicado.

A XXX Edição das Olimpíadas Internacionais de Biologia decorreu em Szeged, entre 14 e 21 de julho, e contou com a presença de quase 300 participantes, em representação de 78 países.

Portugal teve em sua representação os estudantes Diogo Nogueira, José Miguel Matos, Marco Ribeiro e Raul Jorge Sofia.

Marco Ribeiro, estudante do 12.º ano no Colégio do Ave – Famalicão e Diogo Nogueira, estudante do 12.º ano da Escola Básica e Secundária Vale de Tamel, Barcelos, foram os galardoados com uma medalha de bronze cada.

“Ano após ano, os representantes lusitanos comprovam e promovem a enorme qualidade dos estudantes nacionais de Biologia, cuja qualidade técnica e académica é, invariavelmente, multipremiada ano após ano”, sublinha a Ordem dos Biólogos.