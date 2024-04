Portugal convidado de honra da Feira do Livro da Argentina

Para a Feira do Livro de Buenos Aires, em que Portugal será o convidado de honra, a autarquia de Lisboa vai levar 37 autores. A representação portuguesa também vai ser repleta de música (6 concertos) e de cinema (10 filmes).

Desta lista de 37 autores, 22 são argentinos que vão cruzar vários tipos de artes em conversas animadas. As semelhanças e diferenças entre Lisboa e Buenos Aires, na literatura, no futebol, no humor, por exemplo, são algumas das ideias que vão estar em debate durante os dias desta feira.

Vão ser um total de 100 atividades que vão ser desenvolvidas na feira internacional que tem Lisboa como a grande convidada. De Portugal até a capital da Argentina vão viajar nomes como; Afonso Cruz, Afonso Reis Cabral, Ana Pessoa, André Letria, Bruno Vieira Amaral, Frederico Pedreira, Isabela Figueiredo, Jerónimo Pizarro, Joana Bértholo, Joana Estrela, José Luis Peixoto, Lídia Jorge, Pedro Mexia, Ricardo Araújo Pereira, Rosa Oliveira e Yara Monteiro. «A diversidade foi um dos fatores-chave que esteve na base da escolha da programação», lembrou a curadora da participação portuguesa, Carla Quevedo.

«Esta é uma feira completamente diferente, convida cidades, e recebemos este convite já há um ano e dissemos logo que sim, era uma realidade para nós extremamente importante, porque vai ao encontro daquilo que é a nossa estratégia para a cultura e para aquilo que é a estratégia de internacionalizar a cultura da cidade de Lisboa, e esta é uma excelente oportunidade», afirmou o vereador da Cultura de Lisboa, Diogo Moura. O espaço dedicado a Lisboa terá um total de 200 metros quadrados.

A Feira do Livro da Argentina é uma das maiores do mundo e vai acontecer entre 23 de abril e 13 de maio.