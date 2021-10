Portugal continua na principal divisão do Campeonato da Europa de atletismo

A seleção portuguesa de atletismo vai continuar na principal divisão do Campeonato da Europa, que foi alargado para 16 equipas e passará a integrar os Jogos Europeus, reveloua Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).

De acordo com a FPA, na sua reunião anual, o Conselho da European Athletics decidiu integrar o Campeonato da Europa de Seleções no programa dos Jogos Europeus, tendo ainda decidido voltar a mudar o figurino da competição, que passou das habituais quatro ligas (Superliga, Primeira, Segunda e Terceira ligas) para três divisões, de 16 equipas cada.

Desta forma, Portugal, que na edição de 2021 tinha ficado no sétimo e último lugar – a Ucrânia não participou -, acaba por permanecer na divisão principal, que subiu dos oito para os 16 participantes.

Para os Jogos Europeus, que vão decorrer em 2023 na Silesia, em Chorzow, Polónia, as provas vão passar de dois para três dias, decorrendo as três divisões no espaço de uma semana: as segunda e terceira divisões disputam-se de segunda a quarta-feira, enquanto a primeira de sexta-feira a domingo, com as finais a deverem ser disputadas nas jornadas da tarde.

