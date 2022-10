Portugal continua em nono no ranking FIFA. Espanha cai um lugar

A seleção portuguesa de futebol manteve-se hoje no nono lugar do ranking da FIFA, apesar de ter falhado a presença na ‘final four’ da Liga das Nações, numa lista que continua a ser liderada pelo Brasil.

Os resultados nos dois últimos jogos da Liga das Nações, em que venceu a República Checa (4-0) e perdeu em casa com a Espanha (1-1) não promoveram qualquer alteração na hierarquia para a equipa liderada pelo selecionador Fernando Santos.

O Brasil manteve-se no topo da classificação, seguido da Bélgica e da rival Argentina, com a Itália a ultrapassar a Espanha no sexto lugar, na única alteração no top-10.

Dos adversários de Portugal no Grupo H do Mundial2022, a Coreia do Sul, orientada pelo treinador português Paulo Bento, segue no 28.º posto, ao passo que o Uruguai caiu para 14.º e o Gana para 61.º.

Entre as outras seleções lideradas por técnicos portugueses, o Irão, de Carlos Queiroz, subiu para 20.º, a Nigéria, de José Peseiro, caiu para 32.ª, e o Egito, de Rui Vitória, subiu para 39.º.

O Bahrain, treinado por Hélio Sousa, subiu para 85.º, e o Togo, orientado por Paulo Duarte, desceu para 127.º.

Em relação aos países africanos de língua oficial portuguesa, Cabo Verde continua a ser a única seleção no top-100, no 71.º lugar, seguida de Moçambique (114.º), Guiné-Bissau (116.ª), Angola (119.º) e São Tomé e Príncipe (186.º). Macau permanece em 182.º e Timor-Leste subiu para 198.º.

Ranking da FIFA

1. (1) Brasil, 1.841,30 pontos.

2. (2) Bélgica, 1.816,71.

3. (3) Argentina, 1.773,88.

4. (4) França, 1.759,78.

5. (5) Inglaterra, 1.728,47.

6. (7) Itália, 1.726,14.

7. (6) Espanha, 1.715,22.

8. (8) Países Baixos, 1.694,41.

9. (9) PORTUGAL, 1.676,56.

10. (10) Dinamarca, 1.666,57.