Portugal considera histórico acordo entre União Europeia e Mercosul

O governo português saúda vivamente a conclusão das negociações políticas do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. “Trata-se de um momento histórico para as relações entre a UE e o MERCOSUL, que culmina 20 anos de negociação e confere uma profundidade estratégica acrescida a esta parceria política e económica”, afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

Num contexto de fortes tensões no comércio internacional, “este acordo representa também um sinal inequívoco de que tanto a UE como o Mercosul apoiam um sistema de comércio aberto e assente em regras”, pode ainda ler-se.

Esta nova parceria comercial entre a Europa e os países do sul da América Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai cria um mercado de cerca de 800 milhões de consumidores, gerando importantes oportunidades para ambas as partes. Está em fase de entrada no Mercosul a Bolívia, enquanto que Venezuela tem o seu estatuto de membro suspenso.

O governo português salienta que o acordo consagra elevados padrões de segurança alimentar, de proteção dos consumidores e de cobertura das áreas social e ambiental, reforçando, nomeadamente, os compromissos assumidos no âmbito do Acordo de Paris.

!Para Portugal, unido por fortes laços históricos, políticos, económicos e culturais aos países do MERCOSUL, a conclusão das negociações hoje anunciada, objetivo para o qual muito contribuímos ao longo de todo o processo, constitui motivo de grande satisfação”, termina o comunicado do MNE.