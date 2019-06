Portugal conquistou três medalhas no primeiro dia dos Jogos Europeus

O ministro da Educação fez um “balanço francamente positivo” do primeiro dia de Portugal nos II Jogos Europeus, com três medalhas, esperando que até ao final da competição cada um dos atletas portugueses “se possa superar”.

Em declarações à agência Lusa, à margem da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude 2019 e o Fórum da Juventude “Lisboa+21”, Tiago Brandão Rodrigues foi questionado sobre o arranque da comitiva portuguesa nos II Jogos Europeus, em Minsk, Bielorrússia, que conquistou três medalhas, uma de bronze da judoca Telma Monteiro e uma prata e uma de bronze do trio da ginástica acrobática.

“É um balanço francamente positivo”, enalteceu o governante com a tutela do desporto, que se juntará à sessão de encerramento destes II Jogos Europeus.

Tiago Brandão Rodrigues adiantou que conversou na sexta-feira com o presidente do Comité Olímpico de Portugal para “desejar toda a fortuna e toda a força à missão portuguesa” nesta competição, que considera “que se tem vindo a afirmar como uma nova forma de organizar também o panorama desportivo de forma importante”.

“O que o Governo espera, e é isso que transmite sempre aos atletas, aos treinadores, ao Comité Olímpico de Portugal, é que cada um dos atletas se possa superar e possa fazer melhor do que fez em campeonatos similares anteriores, que cada um dos atletas se possa verdadeiramente superar e trazer para Portugal o máximo que possa verdadeiramente dar”, afirmou.

O ministro com a tutela do Desporto fez ainda questão de referir “toda a confiança na preparação organizada pelo Comité Olímpico, chefia de missão e no trabalho feito pelos atletas e pelos treinadores” nos II Jogos Europeus, nos quais Portugal “tem uma representação muito significativa”.

“Temos aqui duas medalhas, uma de prata e outra de bronze na ginástica acrobática e, por outro lado, a Telma Monteiro. A Telma Monteiro que é uma das judocas mais medalhadas de sempre e um exemplo cimeiro do desporto nacional”, elogiou.

A judoca, na perspetiva de Tiago Brandão Rodrigues, “será certamente por muito tempo uma verdadeira campeã”, que orgulha todos os que gostam de desporto.

Em Minsk, Telma, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, somou a 13.ª medalha em outras tantas participações na principal competição continental, já que, no judo, os Jogos Europeus valem como campeonato da Europa.

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia foram inesperadas protagonistas da jornada, brilhando juntamente com Telma Monteiro.

O trio de ginásticas tem domingo uma derradeira hipótese de assegurar mais um metal, na prova de combinado.