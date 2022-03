Portugal marca presença no Mundial 2022

A seleção nacional garantiu que vai jogar no Mundial de 2022, a realizar-se no Qatar. A equipa de Fernando Santos venceu a Macedónia do Norte por 2-0.

Portugal vai jogar no Qatar em novembro deste ano. O jogo desta terça-feira era decisivo para garantir essa presença, mas a seleção esteve à altura do jogo.

Bruno Fernandes foi o goleador da noite, tendo marcado os dois golos da equipa lusitana.

O sorteio para se saber os grupos da fase de grupos do Mundial do Qatar será esta sexta-feira.