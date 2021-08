Portugal começa mundial de futebol de praia com uma vitória

O jogador da seleção portuguesa de futebol de praia João Gonçalves ‘Von’ salientou a importância da vitória alcançada na sexta-feira frente a Omã, no arranque do mundial.

“Começar o Mundial com uma vitória é algo que nos traz mais segurança e confiança. Iniciar com o pé direito foi algo bom e olhamos para os próximos jogos com o mesmo objetivo”, começou por dizer o jogador, em declarações ao site da Federação Portuguesa de Futebol, referindo-se à estreia lusa, seleção que defende o título mundial.

Sobre a possibilidade de Portugal garantir o apuramento para os quartos de final em caso de segunda vitória, o pivô português diz que a equipa está com a atitude certa: “A equipa está coesa, motivada e estamos a treinar muito bem. Somos uma família e um grupo muito unido, acho que isso é essencial. Vamos encarar o jogo frente ao Senegal como encarámos todos, é para ganhar.”

O internacional português, de 26 anos, identifica alguns fatores importantes para desmontar a formação africana, muito forte fisicamente.

“Tornar o campo maior, como costumamos dizer. Não ir tanto nos confrontos físicos, até porque a areia não está muito boa para tentarmos o 1×1. Temos de jogar o nosso jogo, trocar a bola pelo ar, sermos nós a assumirmos o jogo e não cair tanto no estilo que eles procuram, ou seja, no duelo físico. O fator determinante será uma boa circulação de bola, obrigá-los a correr. O Senegal fisicamente é fortíssimo, mas nós também estamos muito bem”, disse.

Von destacou a felicidade de marcar presença num Mundial pela segunda vez consecutiva: “Quando soube que iria ser uma das opções foi uma grande alegria. Estou certo de que quem tem muitos mundiais nos pés, continua a sentir uma alegria enorme. É o expoente máximo das nossas carreiras. É desfrutar ao máximo, dentro e fora de campo, e tentar trazer, com a máxima responsabilidade, o título novamente para Portugal.”

Depois da vitória de sexta-feira, na primeira jornada do grupo D do Mundial, a seleção portuguesa trabalhou hoje no Centro de Treinos do Dynamo, em Moscovo.

Portugal defronta, no domingo, o Senegal, pelas 18:30 de Lisboa, em jogo da segunda jornada do grupo D.

Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam em 26 de agosto, pelo que, em caso de vitória, a equipa das ‘quinas’ garante automaticamente a qualificação para os ‘quartos’.