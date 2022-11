Portugal com mais cinco estrelas

A atribuição das Estrelas Michelin decorreu no passado dia 22 de novembro, em Toledo, Espanha. Para além dos estabelecimentos que renovam a sua distinção, há cinco que recebem pela primeira vez o prémio que confirma o bom desempenho gastronómico.

Os estabelecimentos reconhecidos em 2023 com uma nova Estrela Michelin são o Encanto, em Lisboa, o Euskalduna Studio, no Porto, o Kabuki Lisboa, o Kanazawa, em Lisboa e o Le Monument, no Porto.

A organização do guia salienta que a “gastronomia sustentável continua a ganhar terreno” e querem apoiá-la, uma vez que entendem que têm “um papel importante na hora de promover as boas práticas que, a partir dos restaurantes, colaboram a favor da defesa do planeta e de um mundo mais sustentável”. Desta forma, o restaurante Mesa de Lemos, em Passos de Silgueiros, que também ostenta uma Estrela Michelin e está dirigido pelo chef Diogo Rocha, recebe a Estrela Verde, que reconhece o trabalho a favor da sustentabilidade.

Além destes, “o popular Bib Gourmand, a distinção representada pelo Bibendum lambendo os lábios e que reconhece a melhor relação qualidade/preço” distingue sete restaurantes, o Carnal, o Oficio e o Zunzum Gastrobar, em Lisboa, o Gruta, e o Semea by Euskalduna, no Porto, o À Mesa, em Tavira e o Rio by Paulo André, em Vila do Conde.

O chef português Ricardo Costa, chefe executivo do The Yeatman (com duas estrelas Michelin) e jurado do MaterChef Portugal 2022, foi o responsável pela entrega das estrelas.