Portugal com duas curtas nomeadas aos Prémios Quirino

As curtas-metragens portuguesas “Sopa Fria” e “Quase me lembro” estão nomeadas para os Prémios Quirino de Animação Ibero-Americana, anunciou hoje a organização em Málaga, Espanha.

“Sopa Fria”, de Marta Monteiro, sobre uma mulher, vítima de violência doméstica, está nomeado para o prémio de “Melhor Desenho de Animação”.

O filme é uma produção da Animais, em coprodução com França, e já foi exibido em quase trinta festivais.

Também é na perspetiva de uma mulher que se desenrola “Quase me lembro”, um filme coassinado pelo português Miguel Lima com o sérvio Dimitrije Mihajlovic, e que está nomeado para o Quirino de “Melhor Curta-Metragem de Animação Ibero-Americana”.

“Quase me lembro” também chega a estes prémios com um currículo de duas dezenas de festivais de cinema e é uma produção dos estúdios BAP.

Os nomeados dos Prémios Quirino, com filmes de Espanha, México, Brasil ou Argentina, foram anunciados hoje em conferência de imprensa no Festival de Cinema de Málaga.

A sétima edição dos Quirino está marcada para 11 de maio em La Laguna, Tenerife, Espanha.

Os Prémios Quirino foram criados em 2018, para reconhecer a produção de quem trabalha no cinema de animação do espaço ibero-americano, dos dois lados do Atlântico.

Em 2023, os prémios reconheceram vários filmes portugueses: A longa-metragem “Nayola”, de José Miguel Ribeiro, e as curtas-metragens “O Homem do Lixo”, de Laura Gonçalves, “Ice Merchants”, de João Gonzalez, e “Garrano”, de David Doutel e Vasco Sá.