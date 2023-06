Portugal Cerâmico: uma exposição para visitar no sul de França

Foi inaugurada no passado dia 13 de junho, no centro de arte “Les Penitents Noirs“, em Aubagne – a Capital francesa da Cerâmica e dos Santons (figurado provençal)-, uma exposição de que faz parte a Exposição Itinerante da Associação Portuguesa de Vilas e Cidades de Cerâmica (AptCVC) “Portugal Cerâmico”. Estará patente até 16 de setembro.

A inauguração foi feita pelo Prefeito Gérard Gazaym de Aubagne, na presença do Diretor Executivo da AptCVC e da Presidente da Associação de Cerâmistas e Santonnières da região de Aubagne, numa iniciativa que foi apoiada pela Aix-Marseille-Provence Métropol.

“Portugal Cerâmico” tem representação de todas as cidades e vilas de cerâmica que pertencem à AptCVC, juntamente com obras de dois dos seus membros honorários individuais Arquiteto Manuel da Bernarda e Mestre Manuel Cargaleiro. Esta exposição é pontuada com trabalhos tradicionais e contemporâneos da cerâmica provençal francesa.

Foi referido pelos organizadores que a exposição “oferece um impressionante panorama de arte cerâmica lusitana, comparado com a arte cerâmica Provençal, com obras da coleção patrimonial da Metrópolis”.

Recorde-se que Portugal também estará em destaque durante a Bienal de Argilla, que se realiza na mesma cidade, nos dias 12 e 13 de agosto, sendo o país convidado este ano e que será representado pelas cidades cerâmicas UNESCO de Barcelos e Caldas da Rainha.