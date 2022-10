Portugal cada vez mais presente em Paris

Entre 15 e 19 de outubro decorre a feira agroalimentar SIAL Paris. Portugal marca a sua presença com 99 expositores de diferentes setores alimentares e agroalimentares.

A cada dois anos, produtores, importadores, compradores e retalhistas, bem como a imprensa especializada e associações independentes de todas as formas e tamanhos reúnem-se na SIAL Paris.

A AICEP avança que “esta edição conta com a presença de 99 expositores portugueses, o que torna este evento uma das feiras na França com mais expositores portugueses, reunindo uma ampla gama de ofertas portuguesas do setor alimentar e agroalimentar”.

Acrescenta ainda que “este ano, três organizações apoiam a maior parte da presença portuguesa na promoção de seus produtos em Paris, nomeadamente a PortugalFoods, a Associação da Indústria de Alimentos Frios, a InovCluster e a Invest Madeira”.