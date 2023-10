Portugal+ Bruxelas: Marcelo reforça participação cívica das comunidades

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a associar-se à iniciativa Portugal+ – promovida pelo BOM DIA – e, através de uma mensagem que foi transmitida a todo o auditório na embaixada lusa em Bruxelas, reforçou a importância da participação cívica das nossas comunidades.

“Bruxelas não é apenas o centro geográfico e político da Europa. É, neste dia 28 de outubro, o centro do Portugal+”, começou por escrever o chefe de Estado.

Depois de já ter participado na edição do Funchal em junho deste mesmo ano, Marcelo Rebelo de Sousa renovou os agradecimentos pelo convite e mostrou satisfação por poder voltar a associar-se à iniciativa que, desta vez, contou com a colaboração da associação Também Somos Portugueses.

“Como tenho referido sempre que me dirijo aos nossos compatriotas espalhados pelo mundo, temos que sublinhar potencial das nossas diásporas e a importância de promover o diálogo e a colaboração entre as diferentes redes dessa diáspora. E tal como referi recentemente na Bélgica, temos que continuar a estimular a participação cívica e eleitoral do portugueses nos países de acolhimento”, continuou.

“O que todos vós estão a fazer pelo nosso país nesta data, em Bruxelas e pelo mundo, cabe numa mensagem que nunca é suficiente. Obrigado, em nome de Portugal”, concluiu.

Assista, através destas ligações, à primeira e à segunda parte da conferência.