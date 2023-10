PORTUGAL+ Bruxelas arranca com serão cultural

A sexta edição do PORTUGAL+ (leia-se Portugal Positivo) arrancou na passada sexta-feira, dia 27 de outubro, com um serão cultural na livraria La petite portugaise, em Ixelles, Bruxelas, onde se deu o lançamento das Antologias de Poetas da Diáspora “No Mundo” e “Para o Mundo”.

Depois de quatro edições de PORTUGAL+ em países de grande presença portuguesa (França, Luxemburgo, Suíça e Alemanha), e uma edição no Funchal em junho de 2023, o maior evento de networking e debate da emigração portuguesa, impulsionado pelo BOM DIA, acontece pela primeira vez na Bélgica, na cidade de Bruxelas.

O evento arrancou na passada sexta-feira com um serão temático na livraria La petite portugaise, livraria lusófona em Bruxelas.

Ali, o diretor do BOM DIA, Raúl Reis, deu início ao serão com uma apresentação do PORTUGAL+ e dos convidados presentes, entre os quais o editor e consultor, J. A. Nunes Carneiro, da editora Elefante Editores, que assumiu a comoderação.

Foi neste contexto que se deu o lançamento das antologias de poetas da diáspora “No Mundo” e “Para o Mundo”, dois livros resultantes de um concurso organizado em parceria pela Elefante Editores e pelo jornal BOM DIA que reúne, respetivamente, poemas de poetas portugueses espalhados pelo mundo unidos pelo amor à língua portuguesa e à poesia, e de poetas portugueses residentes em Portugal, querendo levar a língua portuguesa e a poesia para o Mundo.

No decorrer da apresentação, o ator e escritor, Francisco Lobo Faria, fez a declamação de alguns poemas dos poetas publicados em ambos os livros, leituras que foram intercaladas com atuações espontâneas do pianista Gerardo Rodrigues, num momento cultural informal e emotivo.

Pode ver ou rever a emissão em direto deste serão na página de Facebook do BOM DIA.

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023 segue com o dia de conferência no próximo sábado, dia 28 de outubro, na Sala Damião de Góis da Embaixada de Portugal em Bruxelas, das 9h30 às 18h00.

A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição que pode efetuar aqui.