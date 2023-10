PORTUGAL+ Bruxelas anuncia BOM DIA Espanha

No decorrer da sessão de apresentação da conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023, este sábado, o diretor do jornal, Raúl Reis, anunciou que a plataforma se vai estender a Espanha com lançamento, para breve, do novo domínio “bomdia.es”.

Com o objetivo de acompanhar a atualidade das comunidades portuguesas no mundo, com domínios online direcionados para seis países europeus com grande presença da diáspora – Alemanha, Bélgica, França, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça -, para além do site generalista para as comunidades portuguesas na Europa, bomdia.eu, o BOM DIA anuncia agora um novo domínio, o BOM DIA Espanha (bomdia.es).

Com um número de leitores e seguidores que se vai alargando cada vez mais, não só na Europa, mas a países de todo o mundo, o jornal continuará, para já, a alargar a sua atividade no espaço europeu.

Segundo dados da secretaria de estado das comunidades, neste momento Espanha é o maior destino da emigração portuguesa. A par da tendência migratória, Raúl explica que o país se destaca pela representatividade crescente de leitores que desde lá visitam diariamente a plataforma online, sendo a próxima aposta no alargamento da família de domínios do BOM DIA e o jornal vai dedicar-se sa cobrir também a atualidade dessa comunidade a partir do final deste ano.

A conferência PORTUGAL+ Bruxelas 2023 continuará a decorrer na Sala Damião de Góis da Embaixada de Portugal em Bruxelas, ao longo deste sábado, dia 28 de outubro.

Além dos representantes institucionais, a conferência conta com a intervenção de empresários, académicos e profissionais de domínios variados que vão da gestão à psicologia, da sociologia às artes, do imobiliário ao turismo, passando pelo associativismo e o cinema.

Pode acompanhar a emissão online da conferência com transmissão no Facebook do BOM DIA, e consultar o programa completo aqui.