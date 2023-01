Portugal bate França no Torneio 4 Nações

A seleção portuguesa de andebol sub-21 venceu a França, por 34-26, o seu primeiro êxito no Torneio 4 Nações, que decorre em Hannover, na Alemanha.

Um dia após estreia desastrosa, com derrota por 43-24 ante a seleção anfitriã, os vice-campeões da Europa impuseram-se com autoridade, após um primeiro tempo muito equilibrado, com vantagem 13-12 para os lusos.

Os pupilos de Carlos Martingo contaram com atuação inspirada do guarda-redes Diogo Rêma Marques para conquistar uma vantagem de cinco golos na etapa complementar, aos 20-15, que foi ampliando paulatinamente até aos oito golos finais.

No domingo, Portugal termina o seu desempenho defrontando a Espanha, que o derrotou na final do Euro, disputado em Portugal.