Portugal atrativo para investimentos na transição energética

A McKinsey acredita no bom potencial de Portugal para crescer e tornar-se um país de referência nas áreas da transição energética, na biotecnologia azul (os ativos do mar) e nas tecnologias.

Somos um país de elevado potencial nos negócios das energias renováveis: temos 300 dias de sol por ano, o que permite ter preços de hidrogénio 25% mais baixos do que a França e a Alemanha.

Temos mais de 2.000 startups, 15% acima da média europeia, e contamos 7 unicórnios – empresas que valem mil milhões de dólares ou mais.

Portugal tem, contudo, diversos desafios económicos e estruturais:

Tem uma economia que cresceu nos últimos 20 anos menos do que as suas congéneres europeias; Tem um endividamento elevado; Detemos empresas cujo tamanho médio é metade da média da EU, que geram um retorno aos acionistas 20% a 30% inferior às congéneres da EU, …

Mas Portugal está na vanguarda nas áreas da transição energética. Estamo-nos a tornar num hubde referência na energia solar (produção e instalação de painéis solares).

As n/ infraestruturas são uma vantagem competitiva. Temos uma infraestrutura de gás muito boa, com portos para assegurar o transporte. Bom potencial de armazenamento de carbono por causa das n/ florestas e temos um ativo marinho gigantesco, uma localização geográfica privilegiada, e telecomunicações de vanguarda.

Portugal detém muito talento local e ganhou nos últimos anos uma enorme capacidade para atrair talento internacional, o que tem levado um vasto nº de multinacionais a criar centros de competências nas principais cidades do país.

Portugal está neste momento numa posição muito favorável para captar talento:

Somos o 3º país mais seguro do mundo; Estamos bem posicionados no que toca á inovação na área digital e das startups; Somos líderes na sustentabilidade e transição energética; Temos diversas universidades de renome internacional; Somos um país agradável para viver e estamo-nos a tornar num hub de talento global.

