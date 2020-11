Portugal atento à situação dos emigrantes na Suíça

O chefe de Estado e o primeiro-ministro de Portugal reuniram-se com a presidente da Confederação Suíça entre segunda e terça-feira, respetivamente, ambos por videoconferência, tendo como tema de destaque em análise a situação comunidade portuguesa neste país.

Numa nota publicada no portal da Presidência da República, refere-se que “esteve prevista uma visita oficial a Portugal da presidente Simonetta Sommaruga nesta data”, mas que “foi cancelada devido à pandemia da covid-19”.

“Marcelo Rebelo de Sousa realizou uma visita de Estado à Suíça em outubro de 2016, durante a qual foi recebido pelo então Presidente da Confederação Suíça, Johann N. Schneider-Ammann”, acrescenta a Presidência da República.

Já o primeiro-ministro, António Costa, numa mensagem que publicou na sua conta oficial no Twitter, salienta que, “a Suíça, que acolhe uma importante comunidade portuguesa, tem uma das economias mais competitivas do mundo”.

“Falei com Simonetta Sommaruga sobre as relações entre a Suíça e a União Europeia, no quadro da presidência portuguesa da União Europeia, e sobre as perspetivas de reforço da cooperação a vários níveis entre os nossos dois países”, referiu ainda o primeiro-ministro.