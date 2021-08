Portugal aposta na Rússia

A Rússia é a 12ª maior economia do mundo, com mais de 145 milhões de habitantes, é um mercado estratégico de investimento e crescimento para qualquer empresa em processo de internacionalização.

Por essa razão, a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) considera que depois de um ano em recessão alimentado pela covid-19, as previsões de crescimento a apontam para avanços de 3,2% em 2021. A recuperação russa tem-se sustentado em esforços macro fiscais de estabilização e no aumento dos preços do petróleo.

As oportunidades de negócios para as empresas portuguesas foram identificadas em diversos sectores entre os quais, agroalimentar; têxteis, calçado, construção, componentes para automóveis, saúde, educação, tecnologia; turismo, imobiliário, entre outros.

Tudo isto são áreas onde as empresas portuguesas podem contribuir com a qualidade dos seus produtos e serviços, impulsionando, simultaneamente, o crescimento desta economia.

Consulte o programa aqui e inscreva-se até dia 10 de setembro para visitar o mercado russo ao lado da CCIP.