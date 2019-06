Portugal apoia eventos no interior

O Governo vai lançar um novo programa de apoio financeiro a congressos e eventos com mais de 50 pessoas no interior do país, anunciou à Lusa o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

“Este apoio financeiro permitirá baixar os custos para a realização de eventos no interior”, destacou o governante, à margem da assinatura de contratos ao abrigo do programa Valorizar e lançamento da primeira pedra da unidade de enoturismo da Quinta Valle de Passos, em Valpaços, no distrito de Vila Real.

Segundo Pedro Siza Vieira, o novo programa ‘Interior +’ pretende promover, “além do turismo normal, o turismo de congressos e eventos para todo o país” estando aberto a todos os promotores “desde que envolvam mais de 50 pessoas”.

O governante realçou que Portugal é o 11.º destino mundial de turismo de negócios e que a preocupação passa por “assegurar que isso chega a todos os territórios” de Portugal.

“Esperamos com isto poder ver crescer este tipo de atividades”, vincou.

O programa surge no seguimento dos esforços do Governo em “promover o turismo no interior”.

“Não podemos só promover o país, temos de proporcionar motivos de interesse e capacidade de alojamento e o programa ‘Valorizar’ tem sido um grande sucesso”, explicou.

Os promotores podem “a partir de agora”, com o programa já a decorrer, apresentar os pedidos de apoio ao ‘Interior +’.

A expectativa de Pedro Siza Vieira é que “o passado recente do número de congressos e eventos possa multiplicar-se no interior do país”.