Portugal aplica maior goleada de sempre ao Luxemburgo

Portugal recebeu e goleou esta segunda-feira a seleção do Luxemburgo, por 9-0, numa partida a contar para um jogo do Grupo J da Fase de Apuramento para o Euro2024. Esta foi a maior goleada de sempre da equipa das quinas.

Sem Cristiano Ronaldo, que ficou de fora por acumulação de cartões amarelos, foram Gonçalo Inácio (2), Gonçalo Ramos (2), Diogo Jota (2), Ricardo Horta, Bruno Fernandes e João Félix que inscreveram o seu nome na história de uma partida que ficou marcada por uma goleada à moda antiga.

Além dos marcadores, Rafael Leão também esteve em claro destaque com múltiplos desequilíbrios nas alas, tendo-se tornado num verdadeiro quebra-cabeças para os laterais do grão-ducado.

Com este resultado, a equipa das quinas garantiu a sexta vitória noutros tantos jogos, num grupo em que lidera com 18 pontos, 24 golos marcados e zero golos sofridos.