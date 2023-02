Portugal anuncia programa de férias para crianças ucranianas

Os Governos de Portugal e da Ucrânia concordaram em desenvolver um programa que levará crianças ucranianas a passar férias em território português já este ano.

A notícia foi avançada pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, após uma reunião com a Ministra das Políticas Sociais da Ucrânia, Marina Lazebna.

O encontro teve lugar em Nova Iorque, onde Ana Mendes Godinho participa na 61.ª Sessão da Comissão para a o Desenvolvimento Social da Organização das Nações Unidas.

“Como projeto a desenvolver, identificámos um programa para crianças ucranianas fazerem férias em Portugal. O intuito é a criação de um espaço alternativo, até do ponto de vista de saúde mental, para as crianças terem outros espaços para usufruírem durante as suas férias”, disse Ana Mendes Godinho.

“O objetivo é tentarmos realizar este programa em 2023. Foi com isso que nos comprometemos, porque é uma necessidade que a Ucrânia tem. Como um país seguro, Portugal foi visto como uma boa opção para organizar o programa, pelo que vamos preparar tudo para responder a esta necessidade, procurando que Portugal seja mais uma vez um espaço de acolhimento”, vincou a governante.