Portugal almeja título mundial na equitação de trabalho

A cidade francesa de Vendée acolhe, de 20 a 23 de julho, o Campeonato do Mundo de Equitação de Trabalho, com organização da “Working Equitation France” e sob a Tutela da WAWE (World Association for Working Equitation). Portugal estará representado com uma comitiva chefiada por Cláudia Matos.

Este torneio contará com um número recorde de participações. Alemanha, Áustria, Bélgica, Colômbia, Dinamarca, Espanha, EUA, França, Reino Unido, Itália, Holanda, Hungria, Luxemburgo, México, Polónia, República Checa, Suécia e Suíça completam uma lista de 19 países inscritos.

Com um histórico de vitórias difícil de alcançar, Portugal procura em Les Herbiers conquistar o título mundial da disciplina.

“O nível com que se pratica a Equitação de Trabalho (disciplina que no nosso país desenvolve sob a égide da FEP e tutelada pela APSL), tornou a escolha da equipa bastante difícil, pelo que gostaríamos de deixar a todos os atletas o nosso sincero reconhecimento e, sobretudo muito orgulho pelos desempenhos conseguidos”, lê-se em comunicado enviado ao BOM DIA.

Os treinos iniciados em março sob a responsabilidade dos dois treinadores nacionais Miguel Ralão Duarte e Pedro Torres têm decorrido nas instalações de APSL Casal dos Rios , Xavier de Lima e Centro Hípico de Pedro Neves.

Bruno Pica da Conceição, com Istambul; Gilberto Filipe, com Zinque da Lezírias; Luís Brito Paes, com Horizonte; Mafalda Galiza Mendes, com Isco e Tiago Alves, com Eoxido, completam a equipa liderada por Cláudia Matos.

