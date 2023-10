Portugal alerta Israel que luta não é contra a Palestina

A ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, defendeu esta quinta-feira que a luta de Israel é contra o movimento islamita Hamas e não contra a população palestiniana, e disse esperar que esse seja o entendimento de Telavive.

“A luta é contra o Hamas, é contra um movimento terrorista e não contra o povo palestiniano. Esperamos que seja esse também o entendimento de Israel”, sustentou Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas depois de uma reunião de ministros da defesa no quartel-general da Aliança Atlântica, em Bruxelas.

A governante defendeu que é necessário separar as águas entre “o que é um atentado do Hamas terrorista” e “aquilo que é o povo palestiniano, a própria Autoridade Palestiniana e a necessidade de evitar a escalda regional”.

A ministra da Defesa confirmou uma notícia que estava a ser avançada por vários órgãos de comunicação social israelitas: o homólogo de Israel, Yoav Gallant, mostrou uma compilação de vídeos sem censura sobre o ataque do Hamas no último fim de semana.

Helena Carreiras revelou que reagiu “com grande choque” às imagens que viu em conjunto com os outros ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), incluindo o secretário-geral da aliança político-militar: “São imagens semelhantes àquelas que temos visto nas redes sociais, mas são imagens chocantes.”

Questionada sobre o pedido feito na quarta-feira por Jens Stoltenberg de uma resposta proporcionada por parte de Israel e salvaguardando os civis palestinianos, a governante portuguesa disse que não houve essas garantias por parte de Yoav Gallant durante a reunião no quartel-general da NATO.

“É aquilo que todos [os aliados] pedimos aqui, é aquilo que esperamos que possa vir a acontecer. Há um pedido para que isso aconteça e são os próximos tempos que vão mostrar o que vai acontecer. Nessa altura, naturalmente, todos poderemos avaliar o que vai acontecer”, completou.