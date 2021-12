Portugal-Alemanha foi o jogo com mais apostas de 2021

A SOLVERDE.PT revelou os jogos, clubes e eventos desportivos que reuniram mais apostadores no ano de 2021. O futebol continua a ser o desporto-rei, com os jogos do campeonato europeu de futebol em que Portugal participou a serem os que mais apostas reuniram.

Segundo a casa de apostas, o jogo Portugal-Alemanha, da fase de grupos do Euro 2020, que apenas se realizou no verão de 2021, foi o jogo em que os portugueses mais apostaram. De resto, os eventos desportivos que reuniram mais apostas em 2021 foram mesmo os jogos do campeonato europeu de futebol. Depois do Portugal-Alemanha, segue-se o jogo Bélgica-Portugal, o Hungria-Portugal, e o França-Portugal.

Dentro de portas, ao longo de 2021, o FC Porto foi o clube que reuniu mais apostadores no site, seguido do Benfica e Sporting. No fim da tabela das 5 equipas favoritas dos apostadores constam, contudo, duas equipas internacionais: Juventus e Manchester City – que são igualmente as duas equipas internacionais que reúnem mais apostadores na SOLVERDE.PT. E o jogo internacional de clubes com mais apostas foi o Juventus – Porto, nos Oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Os dados evidenciam que, seja no relvado ou nas casas de apostas, é a liga portuguesa que move mais paixões em Portugal. O jogo de clubes com mais apostas de 2021 foi, até à data, o empate do FC Porto com o Sporting, no dia 27 de fevereiro. Os três jogos seguintes da Primeira Liga portuguesa com mais apostas foram: Porto – Benfica, Belenenses SAD – Porto, e Benfica – Sporting.

Mas porque nem só de futebol vive a paixão dos apostadores, depois do desporto-rei, as modalidades de prova que mais reúnem apostas são: o ténis; o basquetebol; e o hóquei no gelo.

Além das apostas desportivas, a SOLVERDE.PT, o maior casino online português, com mais de 1300 jogos disponíveis, revela que em 2021 já entregou mais de 750M de euros em prémios de jogos de casino, ainda sem o ano ter terminado. O tipo de jogo favorito dos jogadores portugueses são as slot machines, seguidas do jogo de cartas Blackjack, a roleta, e o clássico jogo de casino português, a Banca Francesa – jogo lançado este ano de 2021. Nas slot machines, as slots de 5 rolos são as mais procuradas. Entre as slot machines mais jogadas do casino online, o destaque vai para: Lord Of The Ocean™, Sweet Bonanza, Wolf Gold, Congo Cash, Tundra Wolf, Great 27. E por fim, os jogos de mesa de casino mais jogados são: Premium European Roulette, Blackjack Evolution 7 SP, e Banca Francesa Evolution.

Sobre a SOLVERDE.PT

A SOLVERDE.PT é um site de jogo online lançado em setembro de 2017, licenciada pelo Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, do Turismo de Portugal. Desde o seu lançamento, como sexto casino do Grupo Solverde, tornou-se o maior casino online português com um portfólio que conta com mais de 1300 jogos disponíveis para os jogadores em qualquer ponto do país, através de computador e dispositivos móveis. Em setembro de 2020, a plataforma SOLVERDE.PT entrou nas apostas desportivas.