Portugal ajudado pela Catalunha? Corria o ano de 1640

Nos tempos que correm e noutros passados as coincidências entre Portugal e Catalunha não se resumem só ao facto do uso do povo catalão de cravos vermelhos ou ao facto de termos eleições marcadas no mesmo dia.

É curioso verificar que as coincidências aconteceram também no passado dos dois povos. Portugal consegue a sua restauração da independência em 1640 muito ao facto de Filipe IV (de Portugal) III (de Espanha) estar preocupado com a independência da Catalunha e ter ordenado o envio de tropas para aquele ponto da península ibérica e com isso ter desguarnecido o território português.

A luta por uma Catalunha independente evoca pontos comuns com a História Portuguesa.

Este cruzamento da história destes territórios foi efetivo em 1640. Filipe IV demorou ainda cerca de 12 anos a vencer a revolta independentista na Catalunha, enquanto em Portugal, os conjurados matavam Miguel Vasconcelos e proclamavam Dom João IV como Rei. Aquando do 1º de Dezembro, havia seis meses que a Catalunha lutava contra o poder de Filipe IV. Desta forma o Rei espanhol que já se ocupava de combater os catalães, optou por investir numa das revoltas simultâneas. Filipe IV empenhou-se em combater a revolta catalã. Mas as preocupações espanholas não se ficavam só pela Catalunha, o país vizinho atravessava a guerra dos trinta anos, e enviava tropas para a Catalunha, para a França e para a Flandres, frente de batalha em que o ministro conde duque de Olivares apostou, enquanto Luís XII e Richelieu faziam da Catalunha um protetorado francês. Olvidares, no entanto quanto a Portugal, tentou outro método em que apostava em assassinar o Rei (1641)

Posteriormente a doze anos de luta do exército franco-catalão catalão, Filipe IV consegue dominar a revolta e reconquista Barcelona. Já no que toca a Portugal, Espanha reconhece a independência em 1668

Seria possível a restauração da independência portuguesa sem a luta do povo catalão? As opiniões dividem-se mas provavelmente sim, embora diferente…o tempo de guerra seria provavelmente maior do que os 28 anos que durou…

Paulo Freitas do Amaral