Portugal ajuda Timor a combater a pandemia

Portugal canalizou, bilateralmente ou através de organizações multilaterais, cerca de um milhão de euros para apoio à resposta de Timor-Leste à covid-19, a que se somaram apoios regionais e globais.

O embaixador de Portugal em Timor-Leste, José Pedro Machado Vieira, enumerou esses apoios durante a reunião trimestral dos parceiros de desenvolvimento, onde grande parte da agenda foi marcada pela resposta à covid-19.

“O Governo português está a analisar as modalidades em que Portugal poderá apoiar o processo de operacionalização da vacinação nos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e Timor-Leste”, disse.

Portugal apoiou com 140 mil euros a Organização Mundial de Saúde (OMS), no âmbito do plano de preparativos e resposta à covid-19, e com 50 mil euros o Fundo das Nações Unidas para a População, visando especialmente a saúde maternoinfantil.

Entre as iniciativas, destaque para a realocação e flexibilização no uso do financiamento do Fundo Global da SIDA, canalizando cerca de 500 mil euros para a resposta imediata à covid-19 em Timor-Leste.

Lisboa contribuiu ainda com 150 mil euros para o Programa Alimentar Mundial (PAM), para a manutenção de voos humanitários, e de 75 mil euros para o Fundo da ONU para a Infância (UNICEF) para a compra de equipamento de proteção pessoal.

Em termos globais e regionais, registou-se uma doação público-privada de dez milhões de euros para a Iniciativa Act-Accelerator, iniciativa da OMS em conjunto com a Comissão Europeia, para o acesso inclusivo à vacinação.

Portugal disponibilizou 3,5 milhões de euros para o Plano de Ação na Resposta Sanitária à Pandemia, com os PALOP e Timor-Leste, iniciativa que inclui fornecimento de material médico e equipamento e ainda ações formativas.

Foi ainda dada uma contribuição de 100 mil euros para repor os fundos da Aliança Global para as Vacinas e Imunização (GAVI).

Timor-Leste tem atualmente 22 casos ativos, com um total de 102 casos desde o início da pandemia.