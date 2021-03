Portugal acolhe Mundial de canoagem em 2025

Portugal vai organizar o Mundial de velocidade de juniores e sub-23 de canoagem de 2025, em Montemor-o-Velho, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Canoagem (ICF) que analisou também as candidaturas de Sérvia, Polónia e Bulgária.

A realização das competições, que decorrerão no Centro de Alto Rendimento (CAR) de Montemor-o-Velho, foi proposta ao organismo mundial pela Federação Portuguesa de Canoagem (FPC), que se mostra satisfeita com a confiança depositada no país.

“Tenho de deixar uma palavra de congratulação à ICF, por confiar, mais uma vez, na capacidade de organização da federação portuguesa”, afirmou Vítor Félix, líder da FPC, sublinhando que, em termos internacionais, “Portugal é reconhecido por ser um dos melhores países a organizar eventos da modalidade”.

Vítor Félix lembrou que a competição é “o maior evento, em termos numéricos, da canoagem”, envolvendo “dois escalões, cerca de 2.000 pessoas e 75 países”.

A organização do Campeonato do Mundo de velocidade de seniores de 2025, que Portugal acolheu em 2018 e à qual também concorreu, foi atribuída à cidade italiana de Milão.

A ICF atribui, também hoje, à Madeira a organização do Campeonato do Mundo de canoagem de mar de 2024.

“É muito positivo. Vai ser uma estreia para Madeira, que tem dado excelentes indicadores na organização de provas de canoagem de mar”, referiu Vítor Félix, lembrando que Portugal organizou, em 2013, em Vila do Conde, “o primeiro Mundial de Canoagem de Mar”.

O Campeonato do Mundo de canoagem de mar de 2020 deveria ter decorrido em Portugal, entre 01 e 06 de setembro, entre Esposende e Viana do Castelo, mas foi cancelado devido à pandemia de covid-19.

