Portugal acolhe futebolistas afegãs

Portugal recebeu, este domingo, um grupo de 80 pessoas oriundas do Afeganistão, principalmente atletas de futebol feminino e as suas famílias.

A chegada deste grupo elevou para “178 o total de cidadãos recebidos na sequência da emergência humanitária no Afeganistão”, de acordo com um comunicado do Governo. Esta operação de retirada envolveu a colaboração entre “as autoridades nacionais e norte-americanas”.

O primeiro grupo de refugiados chegou a Portugal, no final do mês de agosto. Eram 24 pessoas que tinham colaborado com as forças portuguesas, no país, nos últimos anos. Poucos dias depois, chegaram mais dois grupos de refugiados, um de 19 pessoas e outro de 14 pessoas. A retirada destes grupos aconteceu depois da tomada de poder dos talibãs, em Cabul.

