Portugal a um ponto do Europeu de andebol

Portugal está a um empate de garantir a qualificação para o Europeu de 2022 de andebol e assegurar um inédito ‘pleno’ de participações, no espaço de dois anos, nos principais palcos da modalidade a nível mundial.

Depois de ter sido sexto classificado no Euro2020, 10.º no Mundial2021 – que constituem as duas melhores posições de sempre – e do inédito apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, a seleção portuguesa está a um ponto do Euro2022, na pior das hipóteses, como um dos quatro melhores terceiros classificados da segunda fase de apuramento.

Para garantir esse objetivo, a seleção orientada por Paulo Jorge Pereira tem duas tentativas no grupo 4 de qualificação, na quinta-feira, frente a Israel, em Telavive, e no domingo, na receção à Lituânia, em Matosinhos.

