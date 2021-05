Portugal à descoberta do mercado do Reino Unido

Num mercado cada vez mais global, conhecer e definir bem os passos para internacionalizar é essencial para que possa maximizar o seu potencial de êxito.

A definição de uma estratégia cuidada na abordagem ao mercado do Reino Unido (RU) é determinante no processo de internacionalização de uma empresa para um mercado com um enorme potencial, quarto principal destino das exportações portuguesas, mas que é complexo e exigente.

A Câmara de Comércio Luso-Britânica conhece e tem ampla experiência no que respeita à cultura empresarial no Reino Unido e garante uma agenda de reuniões assertiva e dirigida, adequada ao perfil de cada empresa.

Após um processo de pré-seleção, a agenda será elaborada tendo em consideração os objetivos de cada empresa participante para o mercado e o produto em si. São especialmente interessantes para o mercado as categorias de produtos considerados disruptivos e inovadores, com um design apelativo, assim como histórias de sucesso em outros mercados.

Pretende-se com esta missão virtual proporcionar às empresas participantes oportunidades únicas, tais como:

• Conhecer o ambiente de negócios no RU

• Estabelecer reuniões individuais de negócios com potenciais parceiros, de acordo com o perfil e objetivos de cada empresa

• Desenvolver contactos com o meio empresarial local.