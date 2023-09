Portugal a caminho de ter o seu primeiro Master of Wine

Tiago Macena é o primeiro português a passar no exame prático final de acesso ao Master of Wine, um passaporte para trabalhar o universo do vinho em qualquer parte do mundo.

O exame prático é a parte mais difícil do curso tendo em conta que cada aluno é confrontado com questões extremamente minuciosas sobre qualquer região vitivinícola de todo o mundo.

Tiago Macena, natural da Guarda, conquista assim um passaporte para trabalhar o universo do vinho em qualquer parte do planeta.